Torunlarından şehit dedelerine vefa

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Kazım Ay ve eşi Yadigar Ay, Hatay'ın Hassa ilçesinde şehit olan dedeleri Eyüp Zengin'in kabrini ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Hassa'ya giden Ay çifti, şehitlerinin mezarı başında dualar ederek duygu dolu anlar yaşadı. Cumhuriyet Bayramı kapsamında Hatay'a giden Kazım ve Yadigar Ay çifti, Hassa'da yaşayan Burak Kurt'un daveti üzerine Oltulu şehit Eyüp Zengin'in yakınlarıyla da bir araya geldi. Şehidin kabri başında dua eden Ay çifti, Cumhuriyet Bayramı'nı dedelerine olan vefa borcunu yerine getirerek anlamlandırdı. Ziyaretin ardından Hassa Kaymakamı Safa Kahraman tarafından makamında kabul edilen Ay çifti, gösterilen misafirperverlikten ve ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kazım Ay, ziyarete ilişkin yaptığı kısa açıklamada, "Dedemiz Eyüp Zengin vatanı için canını feda etti. Onun kabrini Cumhuriyetimizin 102. yılında ziyaret etmek bizim için büyük bir onur. Bizlere gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM