Torul Cam Seyir Terası 100 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metrelik yüksekliğiyle dikkat çeken Cam Seyir Terası, yıl içinde 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından biri olan Torul Cam Seyir Terası, bu yıl 100 bin kişiyi misafir ederek il turizmine önemli katkı sağladı. 2018 yılında ziyarete açılan teras, açıldığı günden bu yana toplamda 1 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Ziyaretçiler, cam platformda yürürken 240 metre yükseklikten Harşit Vadisi'ni izleme imkanı buluyor. Kimi ziyaretçiler yükseklik nedeniyle korku yaşarken, kimileri ise manzaranın büyüleyici güzelliğini fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Torul Kalesi'nin hemen yanında yer alan Cam Seyir Terası, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

"Dağların manzarası mükemmel"

Eşiyle birlikte Torul Cam Seyir Terası'nı ziyarete gelen Sadık Boşluk, "Memlekete gidip gelirken burayı sürekli görüyorduk, o dönem yapım aşamasındaydı. Daha sonra eşimle bir gidip görelim dedik. Şehrin üstten görünüşü, dağların manzarası çok mükemmel. Sık sık geliriz bundan sonra. Camların arasında demirler olduğu için biraz güven veriyor ama sadece camlara baktığın zaman korkutuyor" dedi.

Beytullah Yılmaz da, "Trabzon'dan geliyoruz, buranın meşhur olduğunu duyduk. Çok beğendik. Aşırı bir rüzgar var ama memnun kaldık. Biraz sallanıyor ama manzarası güzel. Herkese tavsiye ederim. Eşim ilk başta çıkarken biraz korktu ama şu anda alıştı" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE