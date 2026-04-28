Toroslar'da Yörük göçü başladı: Sarıkeçililer yayla yolunda

Bin yıllık Orta Asya geleneğini Anadolu'nun sarp coğrafyasında yaşatmayı sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, baharın gelişiyle birlikte yayla göçüne başladı.

Kışı, Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki sahil kesimlerinde geçiren Yörük aileleri, develerine yükledikleri çadır ve yaşam malzemeleriyle Toroslar'ın serin yaylalarına doğru yola çıktı. Nesilden nesile aktarılan göçer kültürünü yaşatmaya çalışan Sarıkeçili aileler, haftalar süren zorlu yolculukta sürülerini önlerine katarak ilerliyor. Göç kervanları, doğayla iç içe sürdürülen hayatın önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

"Aslımızı neslimizi kaybetmemek için yollardayız"

Bölgede 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar, atalarından miras kalan bu hayat biçimini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Bu dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu hayatı sürdürüyoruz" dedi.

"Zarar haramdır"

Göç hayatının zorluklarına rağmen kimseye zarar vermemeyi ilke edindiklerini ifade eden Uçar, "Allah'ın kuluna zarar vermek haramdır, biz bundan sakınırız. Bu yolun yolcusuyuz" diye konuştu.

Göç sürecinde ibadetlerini imkanlar ölçüsünde yerine getirdiklerini de dile getiren Uçar, samimiyet ve niyetin önemli olduğunu vurguladı.

Müftülük ziyareti memnuniyetle karşılandı

Öte yandan Anamur İlçe Müftülüğü ekipleri, göç güzergahında mola veren Sarıkeçili aileleri ziyaret etti. Obasında Anamur Diyanet Haber ve Diyanet TV temsilcisi Ahmet Tokdemir ile İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır'ı ağırlayan Uçar, atalarından miras kalan konargöçer kültürü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu hayatı sürdürüyoruz. Devletimizin ve müftülüğümüzün buralara kadar gelip halimizi, hatrımızı sorması bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlenirken, çeşitli kitap ve dergiler de hediye edildi.

Saha çalışması ve manevi hizmet incelemesi

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde, İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır rehberliğinde yürütülen saha çalışmasında, göçer ailelerin dini hizmetlere erişimi yerinde gözlemleniyor. Çalışma kapsamında elde edilecek verilerin, göçerlere yönelik planlanacak hizmetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

Yolculuk dron ile görüntülendi

Deve sırtında sürdürülen göç yolculuğu dron ile de görüntülenirken, Toroslar'ın doğal dokusu içinde ilerleyen kervan ve keçi sürüleri görsel şölen oluşturdu.

Daralan mera alanları ve değişen hayat şartlarına rağmen Sarıkeçili Yörükleri, konargöçer kültürünü yaşatmayı sürdürüyor. Bu kadim hayat tarzı, Anadolu'nun kültürel mirasının önemli unsurları arasında yer alıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı