Torbalı, Madımak Katliamını Andı

2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 can, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde de anıldı.

Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçının, Cumhuriyet düşmanları tarafından Madımak Oteli'nde yakılarak katledilişinin 29'uncu yılında, Torbalı Belediyesi ve Torbalı Aşık Mahzuni Şerif Cem ve Kültür Evi işbirliğiyle, söyleşi ve anma konseri gerçekleştirildi. Saat 18.00 BKM Konferans Salonu'nda Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız moderatörlüğünde Yazar Yaşar Peyman ve 21. Dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak konuşmacı olarak söyleşide yer aldı. Konuşmacılar 29 yıldır Madımak'ın sönmeyen bir yangın olduğunu hatırlatarak, bir kez daha yangına sebep olan zihniyeti lanetledi.

BAŞKAN TEKİN: MADIMAK'IN IŞIĞI SÖNMEYECEK

1 saati aşkın süren söyleşide katılımcılar konuşmacılara çeşitli sorular sordu. Söyleşi programından sonra da dinleti bölümüne geçildi. Dinletide Ali Rıza-Hüseyin Albayrak, Delal Kahraman ve Bahtiyar Vural sahne aldı. Torbalı'da 'Madımak' türkülerle anılırken bir kez daha olayın faillerine, azmettiricilerine, dosyayı zaman aşımına uğratanlara lanet okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Sivas Madımak katliamı, özünde sadece oradaki aydınlara karşı değil; ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan, bütün toplumsal kesimlere karşı yapılan bir katliamdır. Bir kez daha Sivas'ta katledilen 33 aydınımızı saygıyla anıyorum. Madımak'ın ışığı hiç sönmeyecek" dedi.

ANKA / Yerel