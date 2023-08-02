Torbalı'da Sma Hastası Azra İçin "Nostalji Gecesi" Düzenlenecek

Torbalı Belediyesi ise SMA hastası Azra için seferberliğini sürdürüyor. Azra’nın yardım kampanyasına destek olmak amacıyla birbirinden önemli etkinlikler düzenleyen Torbalı Belediyesi, cuma günü Azra için “Nostalji Gecesi” düzenleyecek.

Torbalı Belediyesi ise SMA hastası Azra için seferberliğini sürdürüyor. Azra'nın yardım kampanyasına destek olmak amacıyla birbirinden önemli etkinlikler düzenleyen Torbalı Belediyesi, cuma günü Azra için "Nostalji Gecesi" düzenleyecek.

Torbalı'da yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Azra'ya geçen yıl SMA Tip-2 teşhisi konulmuştu. Güngör ailesi, tedavi için geren ilaca ulaşabilmek için gerekli olan 1 milyon 817 bin doları toplayabilmek için valilik izniyle yürüttüğü kampanyaya sona yaklaşıyor. Kampanya bugün itibarıyla yüzde 80'e ulaşırken, Torbalı Belediyesi ise SMA hastası Azra için seferberliğini sürdürüyor. Azra'nın yardım kampanyasına destek olmak amacıyla birbirinden önemli etkinlikler düzenleyen Torbalı Belediyesi, cuma günü Azra için "Nostalji Gecesi" düzenleyecek.

AZRA İÇİN STANTLAR KURULACAK

Azra'ya destek amacıyla düzenlenen gecede etkinlik alanına stantlar kurulacak. Saat 20: 00'da kurulacak olan stantta yapılacak olan satışlardan elde edilecek olan gelirin tamamı ise Azra'nın kampanyasına aktarılacak. Geceye yoğun katılımın olması beklenirken, "Nostalji Sinema Gecesi" kapsamında ise "Şabanoğlu Şaban" filmi ilçe sakinleri ile buluşacak. Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçetepe, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi önemli isimlerin paylaştığı film, saat 21: 00'de Gazi Çamlığı etkinlik alanında start alacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN ÖZEL GECEYE DAVET

SMA Hastası Azra Güngör için Torbalı Belediyesi olarak her zaman seferber olduklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Azra'mızın kampanyası yüzde 80'leri gördü. Kampanyanın büyük bir bölümü tamamlandı. İnşallah kalan farkı da hep birlikte kısa bir sürede tamamlayacağız. Bu süreçte herkesin destek olmasını bekliyoruz. Biz de Torbalı Belediyesi olarak cuma günü Azra için özel bir gece düzenleyeceğiz. Burada kurulacak stantlardan elde edilecek gelir ise Azra'nın kampanyasına aktarılacak. Bu özel gecemize başta Torbalı halkımız olmak üzerek herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.