Torbalı'da Kitap Kafe Projesi Genişliyor

Torbalı Belediyesi'nin fiziki olarak sıkıntı yaşayan kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olarak geliştirdiği Kitap Kafe projesi kapsamında ilçede iki yeni Kitap Kafe daha açıldı.

Torbalı Belediyesi'nin fiziki olarak sıkıntı yaşayan kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olarak geliştirdiği Kitap Kafe projesi kapsamında ilçede iki yeni Kitap Kafe daha açıldı. Gençlerin ve kitapseverlerin yoğun talebi sonrası, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla kafelerin sayılarının artırılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Torbalı Belediyesi 100. Yıl Zübeyde Hanım Botanik Parkı'na ve Muratbey Mahallesi İbrahim Kesici Bulvarı'na Kitap Kefe kazandırdı. Kısa sürede açılan kafeler ilk haftadan dolmaya başladı.

2 KİTAP KAFE DAHA AÇILIYOR

Dün kafelerin müdavimlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Öte yandan bir kız öğrencinin, "Bizim için yaptığınız en güzel projelerden biri bu. Sizlerin sayesinde üniversite sınavlarına çok daha kapsamlı çalışabiliyoruz" ifadeleri Başkan Tekin'i duygulandırdı. Öte yandan Kitap Kafe sayısı şubat ayında 5'e çıkacak. Şubat ayının ilk haftasında Torbalı Mahallesi'nde hemen ardından ise Ayrancılar Mahallesi'ndeki Kitap Kafe, hizmete açılacak. Kitap Kafe'lerde çay ve sular ücretsiz öğrencilere ikram edilirken, kahve ve diğer yiyecek-içecekler minimum fiyatlarla öğrencilere buluşuyor.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Gençlerden gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "İlçemize iki adet daha kitap kafe kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dördüncüsü Şubat ayı içerisinde Torbalı Mahallesinde, beşincisi ise Ayrancılar'da olacak. Gençlerimizin yoğun talebi üzerine 100. Yıl Zübeyde Hanım Botanik Parkı'nda ve Muratbey Mahallesi 3609 (İbrahim Kesici Bulvarı) Sokak'ta kitap kafelerimiz hizmet vermeye başladı… Sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, bugün başlayacak yarıyıl tatili itibariyle kendilerini ücretsiz ikram ve ücretsiz Wi-Fi hizmetlerimizden de yararlanabilecekleri, huzurlu bir ortamda ders çalışmaya ve kitap okumaya davet ediyorum…" ifadelerini kullandı. Öte yandan kitap kafelerin rafları için Torbalı Belediyesi bir kitap bağış kampanyası başlattı. Tüm eğitim kademelerine uygun kitapları bağışlamak isteyenler kitap kafelere bu kitaplarını teslim edebilir.