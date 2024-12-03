Torbalı'da 65 Yaşındaki Mehmet Etiz İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz için geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Mehmet Etiz için arama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. 5 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor.
Etiz'in ailesi, görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber vermesini istedi. - İZMİR