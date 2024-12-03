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Torbalı'da 65 Yaşındaki Mehmet Etiz İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Torbalı'da 65 Yaşındaki Mehmet Etiz İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz için geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, görenlerin yetkililere haber vermesini istedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Mehmet Etiz için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz'den 29 Kasım Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. 5 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması yürütülüyor.

Etiz'in ailesi, görenlerin polis ve jandarma ekiplerine haber vermesini istedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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