Torbalı Belediyesi Tarafından Düzenlenen 'metropolis Tiyatro Festivali'ne Uluslararası Ödül

Torbalı Belediyesi, geçen yıl ikincisini düzenlediği 'Metropolis Tiyatro Festivali' ile Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri yarışmasında 'En İyi Tiyatro Festivali' ödülünü almaya hak kazandı.

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.Organizasyonda Torbalı Belediyesi de geçen yıl ikincisini düzenlediği Metropolis Tiyatro Festivali ile 'En İyi Tiyatro Festivali' ödülünü almaya hak kazandı.

Her yıl binlerce vatandaşın takip ettiği ve duayen isimlerin katılımıyla gerçekleşen Metropolis Tiyatro Festivali, bu yıl da ilçe sakinleri ile buluşacak.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de 24 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleşecek ödül törenine katılacak.

TEKİN: "BU ÖDÜL BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"

Metropolis Tiyatro Festivali'nin Torbalı için çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bugüne kadar 2 defa yapmamıza rağmen en fazla talep edilen etkinliğimiz Metropolis Tiyatro Festivali oldu. Bizler de gelen talep doğrultusunda festivalimizi gelenekselleştirerek her yıl yapacağız. Sadece Torbalılılar için değil bölge halkı için de önemli bir festival olan Metropolis Tiyatro Festivali Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri yarışmasında En İyi Tiyatro Festivali ödülünü almaya hak kazandı. Bu ödül bizim için büyük bir gurur. Bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ederim. Torbalı Belediyesi olarak kültürel ve sosyal etkinliklerimize en iyisini yaparak devam edeceğiz" dedi.