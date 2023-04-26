Torbalı Belediyesi'ne 'En İyi Tiyatro Festivali' Ödülü

Torbalı Belediyesi'nin geçen yıl ikincisini düzenlediği Metropolis Tiyatro Festivali, Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri yarışmasında 'En İyi Tiyatro Festivali' ödülünü almaya hak kazandı.

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve uluslararası isimlerin de ödül aldığı yarışmalarda; Torbalı Belediyesi de 'En İyi Tiyatro Festivali' ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi'nde 24 Nisan Pazartesi günü düzenlenen ödül törenine Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin katıldı. Başkan Tekin, ödülü usta sanatçı Zihni Göktay'ın elinden aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Torbalı için ayrı bir öneme sahip olan Metropolis Tiyatro Festivali'miz, Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri yarışmasında En İyi Tiyatro Festivali Ödülü alarak hepimizi gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan başta Torbalı halkımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geleneksel hale getirdiğimiz Metropolis Tiyatro Festivali'miz bu yılda ilçe sakinlerimiz ile buluşacak. Torbalı Belediyesi olarak daima sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."