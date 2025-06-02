Toprakkale'nin İlk Kadın Muhtarı Dursun Yılmaz Seçildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'nde yenilenen muhtarlık seçimlerini Dursun Yılmaz kazandı. Bu sonuçla birlikte Yılmaz, Toprakkale tarihinde seçilen ilk kadın muhtar oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Zeki Yılmaz'ın, karıştığı bir olay nedeniyle aldığı ceza sebebiyle memnu haklarının bulunmadığı tespit edilmiş, bu gerekçeyle seçimin iptal edilmesine ve yeniden yapılmasına karar verilmişti.

İptal edilen seçimlerin ardından, Zeki Yılmaz'ın yerine eşi Dursun Yılmaz adaylığını koydu. 1 Haziran 2025'te gerçekleştirilen seçimde mahalle sakinleri bir kez daha sandık başına gitti. İki adayın yarıştığı seçimde Dursun Yılmaz, 329 oy alarak muhtarlığa seçilirken, rakibi Muharrem Karabacak 169 oyda kaldı.

Toprakkale ilçesinin Göçmenler Mahallesi sakinlerinin desteğiyle muhtarlığa seçilen Dursun Yılmaz, bu başarıyla birlikte Toprakkale tarihinde seçilen ilk kadın muhtar oldu.