Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi: Etkili İletişim İçin İpuçları

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, topluluk önünde konuşabilmenin doğuştan gelen bir yetenek olmadığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Kariyer Planlama Eğitim Serisi kapsamında düzenlenen "Topluluk Önünde Konuşma" etkinliği, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi, Yavuz Sultan Selim Amfisinde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin konuşmacısı, Dr. Senem Çolak Yazıcı, topluluk önünde etkili konuşmanın bireysel ve profesyonel gelişimdeki kritik rolüne dikkat çekti.

Konuşmasında topluluk önünde konuşmanın yalnızca kelimeleri paylaşmaktan ibaret olmadığını; düşünceleri şekillendirmek ve dünyayı değiştirmek için önemli bir adım olduğunu vurgulayan öğretim üyesi, sahnede rol yapabilme yeteneğinin ve güçlü bir ana fikir etrafında yapılandırılmış bir sunumun etkili iletişimin temel taşları olduğunu belirtti. Başarılı bir sunum için ön hazırlığın önemine değinen Yazıcı, konuşmanın dinleyici kitlesine uygun şekilde planlanması, giriş-gelişme-sonuç yapısının titizlikle kurgulanması ve zaman yönetiminin doğru yapılmasının gerektiğini ifade etti. Ayrıca, etkili bir konuşmanın temelinin sağlam bir bilgi birikimi ve konuya hakimiyet olduğunu da vurguladı.

Beden dili, ses tonu ve zihinsel hazırlığın, topluluk önünde iletişimin başarısında kritik rol oynadığını dile getiren Çolak Yazıcı, heyecanın doğru yönetilmesinin, hata yapma korkusunun aşılmasının ve dinleyiciyle güçlü bir bağ kurulmasının konuşma performansını önemli ölçüde artırdığını belirtti. Etkinlikte ayrıca, etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken unsurlar örneklerle açıklanarak; monoton bir ses tonu kullanmaktan kaçınılması, göz teması kurulması, hikaye anlatımı ve mizahın dengeli bir şekilde kullanılması gibi teknikler üzerinde duruldu.

Yazıcı, topluluk önünde konuşmanın doğuştan gelen bir yetenek olmadığını, bu becerinin sürekli pratik ve geri bildirimlerle geliştirilebileceğini sözlerine ekledi. Konuşmasını, dinleyicilere ilham veren şu sözlerle tamamladı: "İçinizdeki sesi duyurmaktan korkmayın. Anlatacak bir hikayeniz varsa, dinleyecek birileri mutlaka vardır"

Etkinlik, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin aktif katılımı ve yoğun ilgisiyle tamamlanırken, katılımcılar kariyer gelişimlerinde etkili iletişimin önemine dair değerli bilgiler edinme fırsatı buldu. - DÜZCE