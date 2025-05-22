Tomruk Yüklü Kamyon Bariyerleri Aşıp Refüje Devrildi
Manavgat'ta tomruk yüklü bir kamyonun bariyerleri aşıp devrilmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Tomruk yüklü kamyon bariyerleri aşıp refüjü devrildi
ANTALYA - Manavgat'ta tomruk yüklü kamyonun bariyerleri aşıp refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet D. D.'nin kullandığı 07 BCM 415 plakalı tomruk yüklü kamyonun, Çolaklı Kamp kavşağına 300 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerleri aşıp refüje devrilmesi sonucunda meydana geldi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından kamyondan dökülen tomruklar nedeniyle D-400 Karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.