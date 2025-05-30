Tomarzalı şehidin ailesi isminin verildiği okulda ağırlandı

Tomarzalı şehidin ailesi isminin verildiği okulda ağırlandı
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Tomarza'da Şehit İbrahim Akarsu'nun ailesi isminin verildiği İmam Hatip Ortaokulu'nda ağırlandı.

Tomarza'da Şehit İbrahim Akarsu'nun ailesi isminin verildiği İmam Hatip Ortaokulu'nda ağırlandı.

Hakkari Çukurca İlçesi Çığlı Üs Bölgesi'nde 13 Mayıs 2016 tarihinde şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun ismi Tomarza İmam Hatip Ortaokulu'na ismi verilmişti. Geçen yıl okul yönetimi ve öğrencileri tarafından ziyaret edilen aile, bu seferde evlatlarının ismi verdiği okulu ziyaret etti. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, okul yönetimi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tomarza İlçe Emniyet Amirliği tarafından ağırlanan şehit Yakınları kahvaltı ikram edildi.

Şehit yakınları ise misafirperverliklerinden dolayı herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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