Tomarza'da şehir aileleri ve gaziler iftarda buluştu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Tomarza Kaymakamlığı ev sahipliğinde şehit ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

İlçede birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren programa; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçe protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından yapılan dualarda, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Katılımcılar, aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. İftar programında konuşan Tomarza Kaymakamı Selim Eser; Çanakkale Zaferi'nin Türk Milleti'nin azim, inanç ve kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı