Tomarza'da İlçe Afet Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde afetlere hazırlık kapsamında yapılan Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İlçe Kaymakamı Selim Eser başkanlığında yapıldı.

Tomarza Kaymakamlığı, afet ve acil durumlara yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Afet İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenledi. Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Türkiye genelinde uygulanmakta olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilçede yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve güvenlik güçleri katıldı.

Tomarza İlçe Müftülük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; afet öncesi hazırlık, risk azaltma çalışmaları, müdahale süreçleri ve muhtemel afet senaryolarına karşı koordinasyon planları detaylı şekilde değerlendirildi. - KAYSERİ