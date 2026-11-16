Tokat Zile'de 72 yaşındaki yaşlı kadın, ameliyat olan kangal köpeğine kavuştu

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan yaşlı kadınla kangal köpeği arasındaki sevgi bağı dikkat çekti. Ameliyat olan köpeğine kavuşan yaşlı kadının kurduğu cümleler, duyanları duygulandırdı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kaşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Gülkız Şahin Gözlü, 1 yaşındaki kangal köpeğine adeta evladı gibi bakıyor. Yakın zamanda sağlık sorunları yaşayan köpeğini veteriner dönüşü anne şefkatiyle karşılayan yaşlı kadının samimi davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı. Şahingözlü ve köpeğinin dostluk bağı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Gülkız Şahingözlü, "Yaylada komşumuzun köpeği doğurdu. Biz de sahiplendik. Yaylada pek büyümemişti, köye geldik. Ara sıra kayboluyordu. Bulanlar için ödül veriyordum. Ne hallerle büyüttüm. Bu benim canım ciğerim. Akşama kadar yanımda duruyor. Bazen kızımın inekleriyle birlikte dağlara salıyorum. Çok seviyorum, canımın içi benim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı