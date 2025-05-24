Tokat'ta Yayla Göçü Dron ile Havadan Görüntülendi

Tokat'ta Yayla Göçü Dron ile Havadan Görüntülendi
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Baharın gelişiyle birlikte Tokat'ta küçükbaş hayvanların geleneksel yayla göçü başladı. Şehir merkezinden geçen sürü havadan dron ile görüntülendi.

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte şehir merkezinden geçen yüzlerce küçükbaş hayvanın yayla göçü, dron ile havadan görüntülendi.

Tokat'ta baharın gelişiyle birlikte yüzyıllardır süregelen geleneksel yayla göçü de başladı. Kış mevsimini küçükbaş hayvan sürüleri ile köylerde geçiren besiciler, yaz aylarını daha serin ve verimli yaylalarda geçirmek üzere yola çıktı. Gece saatlerinde başlayan göç sırasında Tokat şehir merkezinden geçen küçükbaş sürüsü etkileyici görüntüler oluşturdu. Sürünün geçişi sırasında şehir trafiği kısa süreliğine aksasa da, vatandaşlar bu nadir anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Göç anları, dron ile havadan da görüntülenerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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