Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.

Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldu

TOKAT - Tokat'ta Almus kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre kaza saban saatlerinde Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.E.Ü. yönetimindeki 01 JA 670 plakalı Chevrolet marka otomobil, kavşağa gelmeden önce sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yol kenarına savrularak hurdaya döndü. Kazayı ağır yara almadan atlatan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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