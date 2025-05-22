Tokat'ta Özellikle Özel Bireylerle Unutulmaz Bir Etkinlik

Tokat'ta Özellikle Özel Bireylerle Unutulmaz Bir Etkinlik
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 'Sevgi Varsa Engel Yok' etkinliğiyle özel bireyler ve ailelerine güzel anlar yaşattı. Etkinlikte katılımcılar keyifli anlar geçirirken, sevgi ve dayanışmanın gücü bir kez daha sergilendi.

Emniyet personeli özel bireylerle engelleri aştı

TOKAT - Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, "Sevgi Varsa Engel Yok" etkinliğiyle özel bireyler ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgi Varsa Engel Yok" başlığıyla anlamlı bir klip paylaştı. Uzunburun Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile aileleri bir araya geldi. Etkinliğe özel bireyler de katıldı. "Hayat sizinle güzel, hayat sizinle özel" mesajıyla ve "Hayat sevince güzel" şarkısıyla hazırlanan klipte, katılımcıların keyifli anları ekranlara yansıdı. Klipte, özel bireylerin eğlenceli vakit geçirdiği ve yüzlerinin güldüğü görüntüler dikkat çekti. Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, sevgi ve dayanışmanın her engeli aşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Yerel
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