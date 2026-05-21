Tokat'ta Madencilik ve Çöp Depolamaya İlişkin Davalar İdare Mahkemesi'nde Görüldü

Güncelleme:
Tokat İdare Mahkemesi'nde Çalbaba İnanç Merkezi'ndeki siyanürlü altın madeni, üç köydeki taş ocağı ve Erbaa'daki çöp depolama tesisine ilişkin davalar görüldü. Avukat ve milletvekili çevre ve toplumsal barışa vurgu yaptı.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Çalbaba İnanç Merkezi yakınlarındaki altın; Çamdibi, Gümüşalan ile Pınarbeyli köylerindeki taş ocağı maden ruhsatlarının iptali ve Erbaa Evyaba Mahallesi'ndeki çöp depolama tesisinin kapatılmasına ilişkin davalar Tokat İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) karşı açılan üç ayrı dava bugün Tokat İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Davaların ardından avukat İsmail Hakkı Atal ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş gazetecilere açıklama yaptı.

Avukat Atal, yürütülen projelerin sadece çevreye değil, toplumsal barışa ve milli birliğe de zarar verdiğini savundu. Atal, adliye önündeki açıklamasında şunları söyledi:

"MAPEG'e karşı açılan davalardan ilki, Alevi-Bektaşi yurttaşların kutsal ibadet alanı olan Çalbaba İnanç Merkezi üzerindeki siyanürlü altın madeni ruhsatının iptaline yönelik. İkincisi Çamdibi, Gümüşalan ve Pınarbeyli köylülerinin bir şirket sahibine karşı açtığı taş ocağı kırma-eleme tesisi ruhsat iptal davası. Üçüncüsü ise Erbaa Evyaba Mahallesi'ndeki vahşi çöp depolama tesisinin kapatılması davası. Bu çöplük her an 1993 yılındaki Ümraniye çöplük faciasına benzer bir patlamaya adaydır. Bölge halkı ve hastaneye giden ailelerimiz yavaş yavaş zehirlenmektedir. Siyanürlü altın madenine karşı çıkanlar Alevi canlarımız; taş ocağına karşı çıkanlar Sünni vatandaşlarımız. Bu şirketlerin saldırısı hangi siyasi partiden olursa olsun herkesi öldüren, zehirleyen yıkıcı bir faaliyete dönüşmüştür."

Duruşmayı takip etmek üzere İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından görevlendirilen İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da Türkiye'de vatandaşların kendi davalarına sahip çıkarken korkutulduğunu belirterek, vahşi madenciliğe ve vahşi çöp depolamaya karşı olduklarını söyledi.

Toktaş, "Dünyanın gelişmiş ülkeleri madeni insana zarar vermeden çıkarabiliyor; bizde de aynı hassasiyet olmalı. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın hassassiyeti olan bu bölgede, maden çıkarılmamalı" dedi.

Davayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de izledi.

Avukat İsmail Hakkı Atal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, üç davanın da karar aşamasına geldiğini ve bir ay içinde kararın açıklanmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
