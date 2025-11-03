Haberler

Tokat'ta Hayırseverin Veresiye Borçları Kapattığı Öğrenildi

Tokat'ta Hayırseverin Veresiye Borçları Kapattığı Öğrenildi
Güncelleme:
Tokat'ın Camiikebir Mahallesi'nde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterindeki 150 bin TL’lik tüm borçları nakit ödeyerek kapattı. Hayırseverin ismi gizli kaldı, mahalle sakinleri bu durumdan büyük mutluluk duydu.

Tokat'ta bir hayırsever, mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki tüm borçları kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine bağlı Camiikebir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakkala giden ismini açıklamayan bir hayırsever, veresiye defterini inceleyerek tüm borçları ödemek istediğini söyledi. Yaklaşık 150 bin TL tutarındaki borcu nakit olarak ödeyen hayırsever, "Kimse bilmesin, Allah bilsin" diyerek dükkandan ayrıldı. Mahalle sakinleri, borçlarının silindiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

"150 bin liralık veresiye defterini kapattı"

Bakkal Uğurcan Öncü, "Ben bu mahallede yıllardır bakkalım. Veresiye olarak da yazdığımız için Allah razı olsun bir hayırseverimiz 150 bin liralık veresiye defterini kapattı" diyerek isimsiz hayırsevere teşekkür etti.

"Osmanlı'dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuluyor"

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökrem ise, "Dün hayırseverlerimizin bir tanesi çat kapı gelerek buradaki bir bakkalın veresiye defterini sordu. Bu bölgede mahalle bakkallarımızın hepsi muhakkak veresiye defteri tutuyor. Buradaki vatandaşlarımızın düzenli bir geliri yoktur. Buradaki esnafımız Osmanlı'dan gelen gelenekle veresiye defteri tutuyor. Hiç kimse kapısının önünden geri çevrilmemektedir. Dün öyle bir güzellik yapıldı ki o güzelliği de yapan hayır sahibine çok teşekkür ediyoruz. Burada babası rahmetli olmuş yetimler var. Öksüzler var. Çalışıp da maaşını alamayan işçiler var. Böyle bir dönemde bu hayrı yapması çok anlamlı oldu" diye konuştu. - TOKAT

