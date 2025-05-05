AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Tokat'ta Düğün Konvoyunda Tehlikeli Araç Yarışı

Tokat'ta Düğün Konvoyunda Tehlikeli Araç Yarışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta bir düğün konvoyunda sürücüler, geleneği sürdürmek için trafikte tehlikeli manevralar yaparak araçlarını birbirine sürttü. Bu tehlikeli yarış, diğer sürücülerin ve vatandaşların endişesine neden oldu.

Tokat'ta düğün konvoyunda tehlikeli gelenek

TOKAT - Tokat'ta bir düğün konvoyunda iki sürücünün geleneği yerine getirmek için verdikleri mücadele yürekleri ağızlara getirdi.

Tokat'ta bir düğün konvoyunda yaşananlar, trafikte seyreden vatandaşları hayrete düşürdü. Gelin ve damadın mutluluğunu kutlamak için yola çıkan konvoyda iki sürücü, trafiği tehlikeye atacak şekilde araçlarını bilerek birbirine sürttü. Konvoyun önünde gitmek için adeta yarışan iki araç, zaman zaman birbirlerine yaklaşarak çarpma noktasına geldi. Görüntülerde, iki sürücünün araçlarını bilinçli şekilde birbirine yaklaştırdığı ve sürtme anlarını eğlenceye dönüştürdüğü görülüyor. O anlar, konvoydaki diğer araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaşanan tehlikeli manevralar, konvoyun seyrini izleyen vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Küçük çaplı kazaya neden olan bu inatlaşmanın Tokat'ta ki bir düğün geleneğinden kaynaklandığı belirtildi. Düğün konvoyunda gelin aracının ardından ilk sırada yer alma yarışının gelenek olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.