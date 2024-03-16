Tokat'ta Ağaca Tırmanan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ağaca tırmanan yavru kedinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar vatandaşlar tarafından film izler gibi izlendi.
Tokat'ta bir ağaca tırmanan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anları vatandaşlar film izler gibi izledi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi üzerindeki bir ağaca tırmanan yavru kedinin aşağı inemediğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti. Ancak yavru kedi, itfaiye ekipleri müdahale ederken kendi başına aşağıya inerek kaçtı. Vatandaşlar, bu heyecan dolu anları adeta bir film izler gibi izledi. - TOKAT