Tokat'ta 68 Dairelik Lojman Sözleşmesi İmzalandı

Adalet Bakanlığı, Tokat'taki hakim, savcı ve adliye personeline yönelik 68 dairelik lojman alım sözleşmesi imzaladı. 4+1 tipinde dairelerin, yargı mensuplarına konforlu yaşam alanı sunması ve barınma ihtiyacına çözüm oluşturması hedefleniyor.

Tokat Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve adliye personeline yönelik lojman hamlesi hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın (ATGV) desteğiyle 68 dairelik lojman alım sözleşmesi imzalandı. Edinilen bilgilere göre, 4+1 tipindeki dairelerden oluşan lojmanların, Tokat'taki yargı mensuplarına konforlu yaşam alanı sunması ve barınma ihtiyacına çözüm oluşturması hedefleniyor. Projenin, adliye personelinin çalışma verimliliğine de katkı sağlaması bekleniyor. Tokat Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, 68 dairenin Tokat Adliyesi mensuplarına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Başsavcı Büyükyurt, lojmanların kısa sürede kullanımına sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
