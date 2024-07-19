Tokat'ta 5 camide Cuma namazından sonra aşure ikramı yapıldı

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 5 camide Cuma namazından sonra aşure ikram edildi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cuma namazı sonrasında bolluk, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin sembolü olan "aşure" ikramı gerçekleştirdi. Ali Paşa, Fatih, Behzat, Garipler ve Takyeciler Camilerinde gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken cami avlularında kalabalık oluştu. İkram çerçevesinde binlerce kişiye aşure dağıtıldı. Öte yandan, vatandaşlar geleneksel lezzeti tatmanın mutluluğunu yaşadı. Toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayan aşure dağıtımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Binlerce kişiye ikram edilen aşureler kısa sürede tükendi. - TOKAT