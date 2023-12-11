Tokat Keşlik köyünde şifalı su bulunuyor

Tokat Merkeze bağlı Keşlik köyünde bulunan suyun guatr hastalığına iyi geldiği düşünülüyor. Su, çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor ve birçok evde içme suyu olarak kullanılıyor.

Tokat Merkeze bağlı Keşlik köyünde şifalı olduğunu düşünülen su iyot eksikliği bulunanların uğrak yeri.

Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde bulunan suyun guatr hastalığına şifa olduğu düşünülüyor. Su çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Suyun içerisinde ki iyot miktarının yüksek olmasından dolayı suyun guatr hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor. Köy sakinlerinin belirttiğine göre yapılan incelemeden de su tam not almış. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı köyde bulunan bir çok ev bu suyu içme suyu olarak kullanıyor.

Köyde guatr hastası yok

Suyun analiz edildiğini ve sağlıklı olduğunu belirten Keşlik köyü muhtarı Murat Kışla, "Suyumuz köye yakın bir dağın altından çıkıyor. Başka yerde de böyle kaynaklarımız var. Daha önceden araştırması yapılmış, iyot oranı yüksek bir su olduğu için guatr hastalığına iyi geliyor. Şifalı olduğunu duyanlar Türkiye'nin dört yanından geliyor. Köyümüz de çok nadir guatr hastası oluyor, belki 1 ya da 2 kişide görülmüştür" Şeklinde konuştu.

"Evimiz de içme suyu olarak bu suyu kullanıyoruz"

Şifalı olduğu söylenen suyu evinde içme suyu olarak kullandığını belirten köy sakini Hasan Ergin, "Türkiye'nin her tarafından gelenler var. İyot oranı yüksek olduğu için guatr hastalığına iyi geliyor. Sürekli içilmesi gerekiyor, bir iki sefer içince fayda etmiyor. Buraya gelen çok oluyor özellikle pazar günleri çok kalabalık oluyor. Evimiz de içme suyu olarak bu suyu kullanıyoruz" dedi. - TOKAT