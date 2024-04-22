Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan özel klibi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir video yayınladı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klip çekti. 1 dakika 57 saniye süren klipte Barış Manço'nun "Günaydın çocuklar" şarkısına yer verildi. "Polis Teşkilatı olarak, Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Kahramanı Olmaktan Gurur Duymaktayız" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip kısa sürede büyük beğeni aldı. - TOKAT