Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Gazze'deki soykırımın 2'nci yılı dolayısıyla "Özgürlüğe yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte barış, adalet ve özgürlük çağrısında bulundu.

Gazze'de yaşanan soykırımın 2'nci yılı dolayısıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından "Özgürlüğe yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. TOGÜ nizamiye kapısı önünde başlayan etkinlikte katılımcılar, Filistin bayrakları ve pankartlar eşliğinde barış, adalet ve özgürlük sloganları atarak merkezi yemekhane önüne kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahı boyunca öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekerken, etkinlikte Filistin'de yaşanan insani kriz ve adalet arayışına yönelik dayanışma mesajları verildi.

"Yürüyüşümüz, insanlığın ortak vicdanının sesidir"

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekerek, "Bugünkü yürüyüşümüz, sadece bir protesto değil; insanlığın ortak vicdanının sesidir. Gazze'de akan kan durmadıkça, çocuklar açlık ve korku içinde yaşamaya mahkum oldukça, dünya gerçekten huzura kavuşmayacaktır. Son günlerde Sumud Filosunun cesur ve kararlı çıkışı, vicdan sahibi milyonların umudunu yeniden yeşertmiştir. Bu onurlu girişim, zulme karşı dayanışmanın, sabrın ve direnişin simgesi haline gelmiştir. Bizler de üniversite olarak bu filonun ortaya koyduğu iradeyi yürekten selamlıyor, tüm destekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Biz inanıyoruz ki adalet bir gün mutlaka galip gelecek, mazlumun duası, zalimin zulmünü aşacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak insanlık, barış ve özgür Filistin için sesimizi her zaman duyurmaya, her platformda adaletin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu destek, bizim için umut ışığı"

Etkinlikte konuşan TOGÜ'de öğrenim gören Gazzeli öğrenci Ahmed Zıdan, Türkiye'nin Filistin halkına gösterdiği dayanışmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Zıdan konuşmasında, "Bizler, Gazze'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Burada gördüğümüz dayanışma, umudumuzu diri tutuyor. Filistin halkı, adaletin ve özgürlüğün er ya da geç kazanılacağına inanıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi

Etkinlikte, Gazze'de iki yıldır süren soykırıma ve ağır insan hakları ihlallerine vurgu yapıldı. Filistin halkının direnişinin insanlık vicdanında derin bir yer edindiği ifade edilerek, uluslararası toplumun bu zulme sessiz kalmaması gerektiği dile getirildi. Katılımcılar, Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce son bulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulundu. - TOKAT