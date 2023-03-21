Tok tutmasıyla bilinen keteler sahur sofraları için hazırlanmaya başladı

Tok tutması ve lezzeti nedeniyle Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezi olan kete hazırlıkları başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kahvaltıların aranan lezzeti olan içli keteler, Ramazan ayında da özellikle tok tutma özelliğinden dolayı sahur sofralarını süslüyor. Ramazan ayına sayılı günler kala bir araya gelerek kolları sıvayan Ağrılı kadınlar, koyu bir sohbet eşliğinde açtıkları hamurların içine koydukları kavrulmuş helvaların kokusu arasında Ramazan hazırlıklarına başladı.

"Tadı çok lezzetli"

Her Ramazan öncesi ailece bir araya gelip içli kete hazırladıklarını söyleyen Esma Polat, "Ketemiz Ramazan ayında tok tutuyor. Bu nedenle sahurlarda olmazsa olmazımızdır. Tok tuttuğu içinde gün içinde oruç bizi çok fazla zorlamıyor. Tadı da çok lezzetli. Vazgeçemiyoruz. Her Ramazan öncesi mutlaka arkadaşlarla, ailemizle bir araya gelip ketemizi birkaç gün önceden hazırlıyoruz. Dolaplarımıza koyuyoruz. Sahurlarda çıkarıp, ısıtıp yiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ramazan ayında tok tutması için yapıyoruz"

Bölgenin geniş ailelerden oluştuğunu bu nedenle içli kete hazırlığının 3 güne yakın sürdüğünü belirten Öznur Acar, "Özellikle Ramazan ayında tok tutması için yapıyoruz. Tüm aile toplanıp yapıyoruz. Bazen iki veya 3 gün sürüyor. Sırayla yapıyoruz. Malum Ağrı'da aileler geniş. Aile başı 20 tane yapıyoruz neredeyse. Günlük ayırıp buzluklara atıyoruz. Sahurlarda sofraya bırakıyoruz." dedi. - AĞRI