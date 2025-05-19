Tofaşların Drift Şovu Ceza Kesimiyle Sonuçlandı

Tofaşların Drift Şovu Ceza Kesimiyle Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan iki Tofaş sürücüsüne toplam 99 bin 282 TL ceza kesildi ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Tofaşların drift şovu pahalıya patladı

-Ehliyetlerine el konulan 2 sürücüye 99 bin 282 TL ceza kesildi

Drift anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da drift atarak trafik güvenliğine tehlikeye düşüren 2 Tofaş sürücüsüne toplam 99 bin 282 TL cezai işlem uygulanırken, sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Finike ve Kepez ilçelerinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 Tofaş sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Finike ilçesi Sahilken Mahallesinde bulunan toptancılar sitesinde drift atan ve o anların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan araç sürücüsü Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D, 91, 34/B ve 47/1-D maddesini ihlal etmekten toplam 52 bin 890 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kepez ilçesinde ise Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Odabaşı Mahallesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen ve görüntüleri cep telefonu ile kaydedilen Tofaş marka otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini ihlal etmekten 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.