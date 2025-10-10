TOBB ETÜ'ye Kuantum Bilgisayar Ödülü

YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Kurumsal Kategori- Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü" kuantum bilgisayarı QuanT ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne (TOBB ETÜ) verildi.

Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozbey'e takdim edildi.

QuanT Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (TOBB ETÜ) Türkiye'yi kuantum teknolojileri alanında küresel bir oyuncu haline getirme vizyonuyla başlatıldı. Proje, üniversite tarafından 2009 yılından bu yana süperiletken kuantum elektroniği alanında sürdürdüğü araştırma birikimine dayanıyor.

Tamamen yerli tasarım ilk kuantum bilgisayarı olan QuanT, TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden üç akademisyen ve yedi lisansüstü öğrenciden oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. Proje, 21 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde tanıtıldı.

QuanT ile Türkiye, kuantum teknolojileri geliştiren ülkeler arasına katılırken; dijital dönüşüm, büyük veri çalışmaları ve güvenli bir kuantum ekosistemi için stratejik bir temel atıldı. - ANKARA