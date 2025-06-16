TMMOB Malatya, Yerinde Dönüşüm Sürecinin Uzatılmasını Talep Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Malatya İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm sürecinin uzatılmasını istedi. Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bektaş Tatar, sürecin bilimsel ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

(MALATYA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Malatya İl Koordinasyon Kurulu, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm sürecinin uzatılmasını talep etti. Koordinasyon Kurulu Sekreteri Bektaş Tatar, "Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri; aceleci ve günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla değil, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapı ruhsatı alınan başvurulara hibe ve kredi desteği sağlanacağı, bu tarihten sonraki ruhsatlara destek verilmeyeceği yönündeki kararına tepki gösteren Bektaş Tatar, yurttaşların sorun yaşamaması için sürecin uzatılmasını talep ederek şunları söyledi:

"TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu olarak: Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri; aceleci ve günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlarla değil, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla yürütülmelidir. Sürecin başından bu yana mevzuat karmaşası, aceleci ve teknik belirsizlikler nedeniyle meslektaşlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm belirsizlikler giderilmesi halkımızın hizmet alma süreçlerini hızlı ve kaliteli hale getirecek, meslektaşlarımızın karar verme konusunda rahatlaması sağlanmalıdır. Depremzede yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yerinde dönüşüm süresi uzatılmalı; hak kayıplarının önüne geçilmelidir. Yerinde inşaat süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kredi ve hibe miktarlarının güncellenmelidir."

"Süreç en az bir yıl uzatılmalı"

Yerinde Dönüşüm sürecinin derhal uzatılması gerektiğini belirten Tatar, "Bu nedenlerle Yerinde Dönüşüm sürecinin 30 Haziran'da sona erdirilmesi kararı derhal geri çekilmeli, başvuru ve inşaat süreçleri en az bir yıl daha uzatılmalı, meslek odalarıyla iş birliği artırılarak sürece şeffaflık kazandırılmalıdır. TMMOB olarak kamusal sorumluluğumuz gereği bu süreci takip etmeye, halkın ve meslektaşlarımızın yararına durumu değerlendirmeye edeceğiz. Bilimsel ve teknik gerçeklerden uzak, halk mağdur eden bu sürece dahil olmayacağımızı planlamayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.