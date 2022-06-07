TKDK'nın yeni Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan oldu - Haberler

TKDK'nın yeni Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan oldu Ahmet Yazar'dan boşalan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğüne Birsen Karaaslan atandı. Ahmet Yazar'dan boşalan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğüne Birsen Karaaslan atandı. 5 yıla yakın süredir görevde olan TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar görevini Birsen Karaaslan'a devretti. TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü'nde birim amiri olarak görev yaparken İl Koordinatörlüğü'ne atanan Birsen Karaaslan'ın Kütahya'yı ve Kurum çalışmalarını yakından tanıması nedeniyle, hizmet kalitesini çok daha yukarılara çıkarması ve verimli bir çalışma ortamı sağlaması bekleniyor. Yeni Koordinatör Birsen Karaaslan, yatırımcı odaklı çalışma prensibini benimseneceğini kaydederek, TKDK desteklerinden yararlanabilecek mevcut ve potansiyel faydalanıcılara yönelik çalışmaların hızlandıracağını açıkladı.(EFE-) - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Ahmet Yazar Kütahya Yerel Haberler

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