TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri İsmail Vural ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

İKAF'24 kapsamında gerçekleşen ziyarette TKBB Genel Sekreteri Vural ve beraberindeki heyet, bölgenin en büyük kariyer fuarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vural ve beraberindeki heyet de Rektör Erdal'a TKBB'nin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Görüşmenin sonunda Rektör Erdal, nazik ziyaretleri için TKBB Genel Sekreteri Vural ve heyetine teşekkürlerini sundu. Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR