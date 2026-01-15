Haberler

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün: "Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır"

Güncelleme:
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta internet üzerinden bomba tehdidi yapıldığı bildirildi. İlgili güvenlik otoriteleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluk saptanmadığı açıklandı. Tehdidi yapan yolcunun tespit edilmesi için hukuki süreç başlatıldı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, internet ağı üzerinden bomba tehdidi yapılmasına yönelik tekrar açıklama yapan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, " İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" dedi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alınmıştı.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tekrar açıklama yaptı. Açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzda yaşanan durumun ardından, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerekli güvenlik aramaları gerçekleştirilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu yolcunun tespiti ve hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Uçağımızın dönüş seferi, yolcu alımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

