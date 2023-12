Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Can Gürzap'ın Son Yolculuğu

Tiyatro ve Sinema sanatçısı Can Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri usta sanatçı Gürzap'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 1 Aralık Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören gerçekleştirildi. Törenin ardından Can Gürzap'ın cenazesi Taksim Camii'ne getirilerek, cenaze namazı kılındı. Usta sanatçı Gürzap'ın eşi Arsen Gürzap, kızları Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap İnanılır cami avlusunda sevenlerinin taziyelerini kabul etti. Öte yandan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve tiyatro ve sinema camiasından Can Gürzap'ın birçok oyuncu arkadaşı katıldı. Gürzap'ın cenazesi kılınan namazın ardından Sapanca Kırkpınar'da bulunan aile kabristanına defnedilmek üzere uğurlandı.

"Hem babamı, hem ilham kaynağımı kaybettim"

Can Gürzap'ın kızı Elif Gürzap İnanılır konuşmakta zorlandığını ifade ederek, "Bir tek ben babamı kaybetmedim. Türkiye önemli bir insanını kaybetti. Ama ben hem babamı hem ilham kaynağımı hem patronumu, her şeyimi kaybettim. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti"

Cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türk tiyatrosu önemli bir ismini kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabır diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte son görevimizi yaptık. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL