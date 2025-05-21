Tır Sürücüsünün Kalp Krizi Geçirmesi Yol Trafigini Kapatı

Tır Sürücüsünün Kalp Krizi Geçirmesi Yol Trafigini Kapatı
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Alanya-Gazipaşa yolu, bir tır sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanarak tırın yan durması sonucu trafiğe kapandı. Olay sonrası uzun kuyruklar oluştu.

Tır sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı, yol trafiğe kapandı

Alanya- Gazipaşa yolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tır sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanınca, tır yolu kapatacak şekilde yan şekilde durdu. Alanya- Gazipaşa yolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü Durmuş A.K. iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, yolu iki şeridi birden kapatacak şekilde yan şekilde durdu. Yaşanan olay sonrası yol trafiğe tamamen kapandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tır sürücüsü Durmuş A.K. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın yolu kapatması nedeniyle D-400 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, Gazipaşa istikametine trafik akışı durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - Yerel
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