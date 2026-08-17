TİP Fethiye'de Halk Buluşması Düzenledi: 'Bir Yol Var'

(MUĞLA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Fethiye'de "halk buluşması" düzenlendi. Buluşma kapsamında TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ile Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün yurttaşlarla bir araya geldi.

TİP, Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Bir Yol Var" başlığıyla halk buluşması düzenledi. Beşkaza Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Kadıgil ve Ergün'ün yanı sıra TİP Muğla İl Başkanı Rengin Erdoğmuş, Fethiye İlçe Başkanı Gamze Yılmaz Çatak, Ortaca İlçe Başkanı Gökan Budak, parti üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Rengin Erdoğmuş, "Memleketimizin içinde bulunduğu o karanlıktan kurtulmak için bir yol var demek üzere toplandık" dedi.

Mevcut koşulların kabul edilmek zorunda olmadığını vurgulayan Erdoğmuş; emeklilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların daha adil, huzurlu ve özgür koşullarda yaşadığı başka bir Türkiye'nin yurttaşların gücüyle yeniden kurulabileceğini ifade etti.

"HALKIN TALEPLERİYLE BİR YOL OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Doğan Ergün ise konuşmasına Ankara'da direnen maden işçilerinin selamını getirdiğini belirterek başladı. Maden işçilerinin hakları için mücadele ettiğini ifade eden Ergün, "Bu yaz sıcağında direniyorlar, aç, susuz direniyorlar, hakları için direniyorlar. Onlar bu alkışları ve daha fazlasını hak ediyorlar" diye konuştu.

Türkiye'deki illeri gezdiklerini belirten Ergün, "Halkın derdini, taleplerini ve beklentilerini dinlemek için geziyoruz ama en önemlisi, bir yol var fikrinin altını doldurmak, beraber bunu dinlemek, oluşturmak ve bu fikri birlikte üretmek için geziyoruz" dedi.

"Halkın bildiği dertleri halka anlatmak için kürsüler kurmaları" nedeniyle siyasetçilere kızdığını söyleyen Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Muğla'da 7 bin kilometre vatan toprağının madenciler tarafından işgal edildiği gerçeğini bir kere daha size hatırlatmak istemiyorum, onu biliyoruz zaten. 1500 kilometrelik bu Muğla sahil hattının yurttaşlar tarafından kullanılamadığını zaten biliyoruz. Bunları bir kere daha birbirimize hatırlatmaya gerek yok ama birbirimize hatırlatmamız gereken başka bir şey var. TİP 'Bir yol var' derken çubuğu kendine bükmüyor, kendine yontmuyor. Diyor ki, 'Bizim bir siyaset önerimiz var. O siyaset önerisi kıyıları için mücadele eden insanları özne kılmaya çalışıyor. Madenlere karşı mücadele eden yurttaşları bir özne kılmaya çalışıyor. Onlarla beraber bir yol açmak istiyoruz'. Bizim böyle bir siyaset önerimiz var."

Ergün, partisinin siyaseti yalnızca kendi yöneticilerinin ve milletvekillerinin söylemleriyle sınırlamadığını, seçim süreçlerinde ve yol haritası belirlerken sahada direnen tüm yurttaşlarla birlikte hareket etmeyi amaçladığını belirtti.

KADIGİL'DEN EĞİTİM, SAĞLIK VE BARINMA VURGUSU

Sera Kadıgil ise konuşmasında eğitim, sağlık, sendikalaşma ve barınmaya dair veriler paylaştı. Eğitim ve sağlıktaki özelleşme oranlarına dikkati çeken Kadıgil, mevcut iktidarın görevi süresince özel sağlık kuruluşlarındaki artışa değindi. Kadıgil, işçi sayısı artarken sendikalaşma oranının azaldığını belirtti.

Muğla genelinde yurttaşların denize girmek için işletmelere yüksek bedeller ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Kadıgil, "Muğla sahillerinde yaşamın yalnızca zenginlere güzel olduğunu" söyledi.

Kadıgil, "Emeğiyle alın teriyle hayatta kalmaya çalışan, '350 gün çalışıyoruz, şurada 15 gün de tatil yapabilelim' gibi bu hayattan bir beklentisi olan, 'Ben de emekli oldum artık, herkesin hayal ettiği gibi şirin bir sahil kasabasına gideyim de emekliliğimi yaşayayım, şu ayağımı ahir ömrümde bu denize sokayım' diyecek bir emeklinin denize girebileceği bir yer yok şu anda Fethiye'de" diye konuştu.

Muğla'daki ekoloji eylemlerine de değinen Kadıgil, Bodrum, Marmaris ve diğer ilçelerdeki su sorununu hatırlattı. Kadıgil, "Çok zengin abilerimiz var ya, maden şirketleri açıyorlar, onlar madenler çıkartıyorlar bize ait şeyleri çıkartmak, ceplerine koyup götürmek için bize ait olan suyu bitiriyorlar şu anda. Hani Akbelen'de, orada burada insanlar tam bunun için direniyorlar. Bize ait olanı alabilmek için direniyorlar ve bu yüzden zulüm oluyor o insanlara" dedi.

Kaynak: ANKA