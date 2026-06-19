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New York'taki Times Meydanı'nda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı

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ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir grup arasında çıkan kavgada silah ateşlenmesi paniğe yol açtı. 26 yaşındaki bir kişi bıçakla yaralanırken, 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Silahın bir grup arasında çıkan kavga sırasında ateşlendiğini belirleyen polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde saldırı korkusu yaşandı. Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. New York Polis Departmanından edinilen bilgilere göre; olay yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 26 yaşındaki bir şahıs boynundan bıçaklanırken, 17 yaşındaki bir şüpheli aynı gruba silahla ateş açtı. Times Meydanı'nda yankılanan silah sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Kurşunların şans eseri kimseye isabet etmemesi olası bir faciayı önlerken, silahı ateşleyen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Boynundan yaralanan 26 yaşındaki şahsın ise bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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