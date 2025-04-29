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TİKA, Sırbistan'daki Öğrenci Yurdunun Mutfak Ekipmanlarını Yeniledi

TİKA, Sırbistan'daki Öğrenci Yurdunun Mutfak Ekipmanlarını Yeniledi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Milutin Milankovic Lise Öğrenci Yurdu'nda mutfak ekipmanlarını yenileyerek öğrencilere daha hijyenik ve kaliteli yemek hizmeti sunmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'daki Milutin Milankovic Lise Öğrenci Yurdu'nun mutfak ekipmanlarını yeniledi.

TİKA, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Milutin Milankovic Lise Öğrenci Yurdu'nun mutfak ekipmanlarını yeniledi. Yaklaşık 300 öğrencinin konakladığı yurtta, günlük 1000 öğün yemek hizmeti sunuluyor. Proje kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan mutfak araç ve gereçleri modern cihazlarla değiştirildi, böylece öğrencilere daha hijyenik, güvenli ve kaliteli yemek hizmeti sağlandı.

Projeyle yurdun hizmet kapasitesinin arttırılarak eğitim hayatına devam eden gençlerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının daha sağlıklı şartlarda karşılanması amaçlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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