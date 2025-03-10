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TİKA, Ramazan'da Liberya'da 500 Aileye Gıda Desteği Sağladı

TİKA, Ramazan'da Liberya'da 500 Aileye Gıda Desteği Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Liberya'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu. Bu yardım, Ramazan ayında yapılırken, engelli ailelere özel bir destek sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında Liberya'da aralarında engellilerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi desteği verdi.

TİKA, Liberya Ulusal İmamlar Konseyi iş birliğiyle başkent Monrovia'da gerçekleştirdiği Ramazan programı ile aralarında engellilerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketleri ulaştırdı. Baş İmam Şeyh Ali Krayee, TİKA'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da Liberyalı Müslümanları unutmadığını belirterek, özellikle geliri olmayan engelli aileler için yapılan bu desteğin Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine vesile olacağını söyledi. Krayee, sağlanan yardımlar dolayısıyla TİKA'ya teşekkürlerini iletti. TİKA, gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleriyle Ramazan'ın bereketini Afrika'da ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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