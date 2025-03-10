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TİKA, Nahçıvan'da 400 aileye gıda paketi ulaştırdı

TİKA, Nahçıvan'da 400 aileye gıda paketi ulaştırdı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda paketi ulaştırdı.

TİKA, Nahçıvan Başkonsolosluğu ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen törende, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolusu Asip Kaya, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin dünyada müstesna bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "TİKA, bu kardeşliğin bir göstergesi olarak Nahçıvan'daki faaliyetlerini her geçen gün artırıyor" dedi.

Nahçıvan'da gıda yardımları dışında şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geleceklerini ifade eden TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, "TİKA olarak 31 yıldır Azerbaycan'da bin 500'ün üzerinde proje gerçekleştirdik. Bugün de burada Nahçıvanlı kardeşlerimiz ile ekmeğimizi bölüşmek için bir araya geldik" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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