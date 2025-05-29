TİKA, Moğolistan'da Mesleki Eğitimi Destekliyor

TİKA, Moğolistan'da Mesleki Eğitimi Destekliyor
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Moğolistan'daki Dundgobi Politeknik Koleji'ne makine ve ekipman desteği vererek mesleki eğitimi güçlendirdi. Proje, öğrencilere modern kaynakçılık teknikleri öğreterek nitelikli iş gücünün artırılmasını hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Dundgobi Politeknik Koleji Kaynakçılık Bölümü'ne makine ve ekipman desteği sağladı.

1974 yılında kurulan Dundgobi Politeknik Koleji, bugüne kadar madencilik, enerji, inşaat, üretim ve hizmet sektörlerine yönelik 960 nitelikli uzman yetiştirerek Moğolistan'ın önemli mesleki eğitim kurumlarından biri haline geldi. Kolejin en çok tercih edilen bölümlerinden biri olan Kaynakçılık Bölümü, eskimiş ve işlevini yitirmiş eğitim araçları nedeniyle kapasitesinin altında hizmet veriyordu. TİKA tarafından hayata geçirilen proje ile bölümün altyapısı yenilenerek, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlandı. Bu sayede her yıl yaklaşık 50 öğrenci, modern kaynakçılık teknikleriyle donatılmış bir ortamda eğitim alma şansına kavuşacak. Projenin bölgede nitelikli iş gücünün artırılması ve yerel sanayinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

TİKA'nın bu alandaki çalışmaları yalnızca Dundgobi ile sınırlı kalmadı. Kurum daha önce de Hovd Politeknik Koleji ve Nalayh Meslek Edindirme Eğitim ve Üretim Merkezinin kaynakçılık bölümlerine ekipman desteğinde bulunmuştu. TİKA'nın katkılarıyla kaynakçılık gibi iş gücü piyasasında yüksek talep gören mesleklerin Moğolistan genelinde yaygınlaştırılması ile işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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