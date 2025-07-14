TİKA, Kudüs'te Görme Engelli Bireylere Destek Projesi Hayata Geçirdi

TİKA, Kudüs'te Görme Engelli Bireylere Destek Projesi Hayata Geçirdi
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Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kudüs'te görme engelli bireylere yönelik önemli bir projeye imza atarak, Nour Al-Ain Derneğine teknik donanım ve eğitim materyalleri temin etti. Proje ile görme engellilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri ve sosyal hayata daha etkin katılmaları hedefleniyor.

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in Kudüs kentinde görme engelli bireylere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi.

TİKA'nın desteğiyle, Nour Al-Ain Görme Engelliler ve Az Görenler Derneğine teknik donanım ve eğitim materyalleri temin edilerek görme engellilerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı.

2005 yılından bu yana Kudüs'te yaklaşık 500 görme engelli bireye hizmet veren Nour Al-Ain Derneği, eğitimden sosyal hayata, kişisel gelişimden meslek edindirmeye kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor. TİKA'nın desteklediği proje kapsamında derneğe, beyaz bastonlar, sesli ve görüntülü büyüteçler, bilgisayar ve yazıcılar, müzik mikseri ve çeşitli ofis ekipmanları ulaştırıldı.

Projeyle görme engelli bireylerin eğitim hayatlarına devam etmeleri, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve toplumda kendilerine yönelik önyargıların azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda bireylerin özgüven kazanmaları ve bağımsız hareket edebilmeleri de teşvik ediliyor.

Yıl boyu mesleki eğitim ve sosyal etkinlikler düzenleniyor

Nour Al-Ain Derneği, yıl boyunca düzenli olarak verdiği bilgisayar ve planlama eğitimlerinin yanı sıra, hareket kabiliyeti kursları, sosyal etkinlikler ve yaz kamplarıyla da görme engellilere kapsamlı destek sağlıyor. TİKA'nın katkısıyla güçlenen bu çalışmalar, yalnızca bireyleri değil, onların ailelerini de olumlu yönde etkiliyor.

TİKA, Filistin genelinde engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama daha kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerle bölgedeki kalkınma çalışmalarına sürdürülebilir destek sunmayı sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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