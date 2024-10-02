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TİKA'dan Vietnam'a Hasta ve Cenaze Nakil Aracı Desteği

TİKA'dan Vietnam'a Hasta ve Cenaze Nakil Aracı Desteği
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Vietnam'ın An Giang Eyaleti'nde yaşayan Müslümanların talebi üzerine hasta ve cenaze nakil aracı temin etti. Araç, Ho Chi Minh kentindeki yetkililere teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vietnam'a hasta ve cenaze nakil aracı desteğinde bulundu.

Vietnam'ın An Giang Eyaleti'nde yaşayan Mülsümanların talebi üzerine TİKA ve Türkiye'nin Hanoi Büyükelçiliği iş birliğinde hasta ve cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere araç temin edildi. Araç, ülkedeki tek Müslüman mezarlığının An Giang eyaletinde bulunması sebebiyle merkezi bir konumda olan Ho Chi Minh kentindeki yetkililere teslim edildi. Teslim edilen araçla hem hasta nakli yapılabilecek hem de vefat eden Müslümanların cenazelerinin memleketlerine ulaştırılması sağlanacak.

Aracın teslim töreninde konuşan Ho Chi Minh Vali Yardımcısı Nguyen Duc Tien, desteğinden dolayı TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Tien, "TİKA, uzun yıllardır Vietnamlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor. Türk halkını gönülden selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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