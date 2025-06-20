TİKA'dan Kırgızistan'da Olay Yeri İnceleme Eğitimi

TİKA'dan Kırgızistan'da Olay Yeri İnceleme Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan'da düzenlenen 'Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Kursu' ile 19 rütbeli personele olay yeri inceleme teknikleri hakkında eğitim verildi. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kırgızistan'da 'Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Kursu' düzenlendi.

TİKA ve Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Başkanlığı iş birliğinde, 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Kırgızistan'da 'Patlama Sonrası Olay Yeri İnceleme Kursu' gerçekleştirildi.

Kırgızistan İç Kuvvetler Komutanlığında görevli 19 rütbeli personele yönelik düzenlenen eğitim programında, olay yeri incelemesinin amacı, yöntem ve teknikleri detaylı olarak aktarıldı.

Katılımcılara ayrıca adli fotoğrafçılık, parmak izi ve iz tespiti, biyolojik ve kimyasal inceleme yöntemleri ile patlayıcı madde olaylarında olay yerinin analizine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi. 5 gün süren kapsamlı eğitim programının sonunda düzenlenen törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen bu program, Kırgızistan güvenlik birimlerinin teknik kapasitesinin artırılmasına ve iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.