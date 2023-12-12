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TİKA, Bangladeşli itfaiye ve kurtarma personeline eğitim verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Türkiye'de Bangladeşli itfaiye ve kurtarma personeline İleri Seviye İtfaiye ve KBRN Eğitim programı düzenlendi. Eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Türkiye'de Bangladeşli itfaiye ve kurtarma personeline yönelik İleri Seviye İtfaiye ve KBRN Eğitim programı düzenlendi.

TİKA tarafından Milli Savunma Bakanlığı KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 2023 yılında Bangladeş'te düzenlenen temel eğitimin ardından, 17 Bangladeşli itfaiye ve kurtarma personeline Konya'da İleri Seviye İtfaiye ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) Olaylara Müdahale Eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda uzman eğitmenlerin gözetiminde bir tatbikat gerçekleştirildi ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Tatbikat programı ve sertifika törenine; KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı P. Alb. Yusuf Uysal, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, TİKA Uzmanı Dr. Onur Yaşar ile Konya'daki kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, eğitimden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "TİKA'ya bizimle iş birliği yaparak bu eğitimlerin yurt dışına verilmesine öncülük ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

TİKA Uzmanı Dr. Yaşar, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile 9 farklı ülkede 14 proje gerçekleştirdiklerini; KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile 2023 yılında Bangladeş'te ilk defa gerçekleştirilen eğitimi diğer ülkelerde de devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.

Afet ve acil durumlar karşısında iş birliği yapılan ülkelerin insan kaynağı kapasitesini artırmayı amaçlayan ADAMEP kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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