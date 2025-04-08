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Ticari Taksi ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

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Antalya Manavgat'ta bir ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta ticari taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa O.'nun kullandığı 07 J 0110 plakalı ticari taksi, Acısu Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Süleyman Ş.'nin kullandığı 34 EN 0104 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada araç sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sezai K. ve Reşit E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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