Haberler

THY, Erivan ve Temeşvar'a Tarifeli Sefer Başlatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Ermenistan'ın başkenti Erivan ve Romanya'nın Temeşvar şehrine tarifeli seferler başlatacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ve Romanya'nın Temeşvar şehrine, tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli seferler başlatacaklarını duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.