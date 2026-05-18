TESK Başkanı Palandöken: Gençlerimiz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Gençliğin Türkiye'nin geleceğinin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Palandöken, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadelenin en güçlü simgelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı gün, ülkemizin geleceğine duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Gençlerimiz; çalışkanlıkları, üretkenlikleri ve vatan sevgisiyle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bizler de gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve meslek edinmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Güçlü Türkiye'nin temeli, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerle yükselecektir. 19 Mayıs, milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçtedir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı